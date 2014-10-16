Держкомтелерадіо анулювало ліцензії 19 "сепаратистських видань"

Про це повідомляється на сайті Держкомтелерадіо.

У зв’язку з порушенням Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» Державною реєстраційною службою визнано такими, що втратили чинність, свідоцтва про державну реєстрацію 18 друкованих ЗМІ.

Зокрема, це збірник «Україна. Південний регіон. Новороссийский календарь»; газет «Новороссийский курьер», «Русский мир Украины», «Русская культура Украины», «Руський блок. Україна», «Русский блок. Украина», «Червона зірка», «Красная звезда»; а також журналів «Російська мова та література в навчальних закладах», «Русский язык и литература в учебных заведениях», «Русский язык, литература, культура в школе и вузе», «Російський профіль», «Русский профиль», «Russian profile», «Russischer profile»,«Російський рок», «Русский рок», «Личности России», «Persons of Russia».

Читайте такожУ Херсонській області затримали екстремістів, які поширювали газету "Новороссия""Держкомтелерадіо й надалі докладатиме зусиль для безумовного виконання усіма суб’єктами інформаційної діяльності чинного законодавства", -зазначив директор департаменту інформаційної політики Держкомтелерадіо Богдан Червак.

У зв'язку з чим ці видання визнано сепаратистськими, на сайті не вказано.