В Антрациті бойовики заборонили людям їздити на машинах
08:28, 17 жовтня 2014Політика
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В Антрациті введено заборону на пересування приватного автотранспорту.
REUTERS
Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.
Допис by Dmitry Tymchuk.
Таке рішення прийнято російськими козаками, які проголосили себе "місцевою владою".
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Також в н.п.Перевальск (Луганська обл.) формується «ополчення», покликане захистити місцеве населення від російських козаків. Обладнуються блок-пости, організовано патрулі по місту.
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