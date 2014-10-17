В Антрациті бойовики заборонили людям їздити на машинах

08:28, 17 жовтня 2014
Політика
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В Антрациті введено заборону на пересування приватного автотранспорту.

REUTERS

Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

Допис by Dmitry Tymchuk.

Таке рішення прийнято російськими козаками, які проголосили себе "місцевою владою".

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Також в н.п.Перевальск (Луганська обл.) формується «ополчення», покликане захистити місцеве населення від російських козаків. Обладнуються блок-пости, організовано патрулі по місту.

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