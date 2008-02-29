Яценюк зробить дубль №...

Ще одна спроба подолати парламентську кризу. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк збирає лідерів фракцій для завершення роботи над так званим протоколом порозуміння. Цей документ має зафіксувати компроміси між коаліцією та опозицією і розблокувати роботу парламенту.

До робочої групи спікер запросив представників чотирьох фракцій. Всіх, крім, комуністів, які наразі не бачать можливості для відновлення повноцінної роботи Ради.

Головна проблема у переговорах – різні позиції в питанні приєднання України до Плану дій щодо набуття членства в НАТО.

ICTV