Яценюк зробить дубль №...
08:35, 29 лютого 2008Політика
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До робочої групи запрошено чотири фракції
Ще одна спроба подолати парламентську кризу. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк збирає лідерів фракцій для завершення роботи над так званим протоколом порозуміння. Цей документ має зафіксувати компроміси між коаліцією та опозицією і розблокувати роботу парламенту.
До робочої групи спікер запросив представників чотирьох фракцій. Всіх, крім, комуністів, які наразі не бачать можливості для відновлення повноцінної роботи Ради.
Головна проблема у переговорах – різні позиції в питанні приєднання України до Плану дій щодо набуття членства в НАТО.
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