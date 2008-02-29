Коаліція пішла на поступки регіоналам
08:52, 29 лютого 2008Політика
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Подробиці від Зварича
|Роман Зварич
І парламент, можливо, запрацює вже із наступного тижня. Принаймні у цьому впевнений нунсівець Роман Зварич. За його словами аби опозиціонери розблокували роботу парламенту коаліціянтам довелося піти на поступки.
Про це Зварич заявив в ефірі "5 каналу".
"Ми виходимо на дуже просте формулювання, яке фактично зводиться до повторення формулювання яке в Універсалі національної єдності. Тобто, остаточний вступ до НАТО за наслідками Всеукраїнського референдуму. Ми також погодилися відкликати нашу постанову, де мова йде про підтримку дії Президента, прем`єр-міністра й голови Верховної Ради (так званий "лист трьох")", - повідомив нардеп.
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