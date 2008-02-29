Коаліція пішла на поступки регіоналам

08:52, 29 лютого 2008
Політика
2069 0

Подробиці від Зварича

Парламентська криза може стати на заваді Україні в намаганні стати членом євроспільноти - наголошують міжнародні експерти, які беруть участь у форумі Європа-Україна. І радять якомога швидше стабілізувати політичну ситуацію в країні. 

І парламент, можливо, запрацює вже із наступного тижня. Принаймні у цьому впевнений нунсівець Роман Зварич. За його словами аби опозиціонери розблокували роботу парламенту коаліціянтам довелося піти на поступки.

Про це Зварич заявив в ефірі "5 каналу".

"Ми виходимо на дуже просте формулювання, яке фактично зводиться до повторення формулювання яке в Універсалі національної єдності. Тобто, остаточний вступ до НАТО за наслідками Всеукраїнського референдуму. Ми також погодилися відкликати нашу постанову, де мова йде про підтримку дії Президента, прем`єр-міністра й голови Верховної Ради (так званий "лист трьох")", - повідомив нардеп.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter