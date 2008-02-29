Кравчук не покликав Кучму, щоб не було проблем

Учора перший президент України Леонід Кравчук, екс-прем`єри Вітольд Фокін, Валерій Пустовойтенко, Євген Марчук, а також колишній віце-прем`єр, посол України у Великій Британії Сергій Коміссаренко заявили про створення Ради старійшин. До її складу увійшов також директор Інституту проблем національної безпеки Володимир Горбулін. За словам ініціатора створення ради Леоніда Кравчука, перед його членами будуть стояти завдання "повідомляти про факти беззаконня з боку посадовців, показувати, до чого це приведе, і пропонувати шляхи рішення проблем".

На запитання журналістів, чому до складу ради не включений другий президент Леонід Кучма, було сказано, що "однією з ключових позицій є те, що всі учасники боролися за владу виключно конституційним шляхом". "Я дуже поважаю Леоніда Даниловича (Кучму)). Він дуже багато що зробив. І якщо узяти газове питання, то він тримав проблему в руках, і не було тих дурниць, які є зараз. Проте референдум 2000 року був неконституційним (президент виніс на нього питання, позитивне рішення яких передбачало розширення його повноважень), – пояснив пан Кравчук.– Для чого нам створювати зайві проблеми?"

Коммерсантъ-Україна