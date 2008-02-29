Авто Чорновола евакуювали прямо у нього перед носом

В середу нардеп Тарас Чорновіл став жертвою евакуаторників. Його особистий автомобіль Skoda Superb з номерами ВР евакуювали прямо у нього перед носом, з вулиці Садової за два метри від Верховної Ради, пише " Сегодня ". Тут депутати, що приїжджають попрацювати до парламенту, кидають свої дорогущі автомобілі. «Я завжди залишаю там машину, і жодних проблем раніше не було. Як розповіли мені потім, моя машина стала жертвою якогось міліційного боса, який проїздив по Садовій до Кабміну, і дав наказ евакуювати моє авто», - сказав нам депутат.

Коли Чорновіл дізнався про те, що його авто відвезли на штрафмайданчик, відразу поїхав виручати чотириколісного друга. «Я вирішив заплатити 410 грн., але тепер маю всі документи, і судитимуся з КМДА і ДАІ за те, що вони незаконно забирають машини», - говорить нардеп. Чорновіл ще раз проглянув українські закони і правила дорожнього руху, і виявив, що законних підстав для діяльності евакуаторів немає. «Влада навіть знаки попередження про евакуаторів не можуть проводити і встановлювати, їх взагалі не передбачено в ПДР!», - говорить він. Газета спробувала одержати коментар від евакуаторних служб, але там не знайшли час прокоментувати ситуацію.