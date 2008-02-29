Авто Чорновола евакуювали прямо у нього перед носом
09:28, 29 лютого 2008Політика
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Нардеп хоче судитися з КМДА і ДАІ
|Тарас Чорновіл
Коли Чорновіл дізнався про те, що його авто відвезли на штрафмайданчик, відразу поїхав виручати чотириколісного друга. «Я вирішив заплатити 410 грн., але тепер маю всі документи, і судитимуся з КМДА і ДАІ за те, що вони незаконно забирають машини», - говорить нардеп. Чорновіл ще раз проглянув українські закони і правила дорожнього руху, і виявив, що законних підстав для діяльності евакуаторів немає. «Влада навіть знаки попередження про евакуаторів не можуть проводити і встановлювати, їх взагалі не передбачено в ПДР!», - говорить він. Газета спробувала одержати коментар від евакуаторних служб, але там не знайшли час прокоментувати ситуацію.
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