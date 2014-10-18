Російські безпілотники продовжують порушувати повітряний простір України

Упродовж доби в зоні проведення АТО зафіксовано чотири випадки польотів розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

"Впродовж доби бойових зіткнень підрозділів Держприкордонслужби із незаконними збройними формуваннями та обстрілів позицій прикордонників не було.

Водночас Збройні сили РФ продовжують активне використання БПЛА для проведення повітряної розвідки. Так, учора прикордонники зафіксували застосування безпілотників поблизу Маріуполя у двох випадках. Літальні апарати були помічені в районі н.п. Сартана та Широкіне", - сказав Польовий.

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Він також зазначив, що бойовики продовжують проводити розвідувальні та диверсійні заходи. Зокрема, учора поблизу населеного пункту Сартана прикордонники за допомогою оптичних приладів виявили двох осіб зі зброєю, які спостерігали у бінокль за прикордонними підрозділами. Прикордонники здійснили обстріл невідомих, а згодом виявили їхні облаштовані для спостереження позиції.