СБУ упередила серію терактів на стратегічних об'єктах Запоріжжя

Як йдеться в повідомленні пресс-центру СБУ, диверсійна група планувала теракти з метою поширення панічних настроїв серед населення та дестабілізації ситуації у регіоні напередодні позачергових парламентських виборів.

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Ватажок групи - 39-річний громадянин України, який у квітні долучився до бойовиків з "ДНР" та у складі збройних бандформувань захоплював адміністративні будівлі, чинив напади на позиції українських військових.

Встановлено, що зловмисники отримували завдання та детальні інструкції від ватажків бойовиків з "ДНР" щодо проведення диверсій на об’єктах інфраструктури Запоріжжя. Зокрема, диверсанти готували вчинити вибух у приміщенні виборчого штабу однієї з українських політичних сил, наступним об’єктом мали стати споруди життєзабезпечення регіону.

Крім цього, злочинці мали забезпечити прибуття та розміщення на конспіративних квартирах у Запоріжжі інших озброєних диверсійно-підривних груп. Вони збирали дані про розташування блокпостів та надійність охорони об’єктів інфраструктури. Фото і відео цих об’єктів, а також їхні графічні схеми диверсанти надсилали своїм кураторам-терористам.

16 жовтня під час спецоперації у Запоріжжі та Енергодарі співробітники СБУ одночасно затримали трьох зловмисників-диверсантів.

Під час затримання та обшуків правоохоронці вилучили дві гранати Ф-1, 16 одиниць холодної зброї, мисливську рушницю, травматичний пістолет, переобладнаний під стрільбу бойовими набоями, електродетонатори, 200-грамову тротилову шашку, кулеметну стрічку з набоями, 15 підготовлених пляшок з "коктейлями Молотова", комплекти військової форми без розпізнавальних знаків та символіку терористичних організацій. Також виявлено хімічні речовини, компоненти, креслення та інструкції для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Крім цього, вилучено уже підготовлені 4 СВП, начинені саморізами і цвяхами.

У рамках кримінального провадження за ст.263 та ст.258 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"; "терористичний акт") тривають оперативно-слідчі дії. Затриманих взято під варту, вони дають свідчення.