Путін пообіцяв цілком виконувати мінські угоди - Порошенко

Всі учасники консультацій у Мілані 17 жовтня, у тому числі Російська федерація, взяли на себе зобов'язання діяти для вирішення кризи на Сході України виключно в рамках мінської угоди.

Про це заявив Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, повідомляє ZN.ua.

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"У тому числі Росія, і Путін вчора про це сказав", - зазначив президент.

Серед пунктів мінського протоколу Порошенко зазначив негайне припинення вогню, зупинку підрозділів на лінії зіткнення, впровадження моніторингу ОБСЄ на непідконтрольних Україні територіях, виконання закону про тимчасовий порядок місцевого самоврядування, а також проведення дострокових виборів згідно з українським законодавством.