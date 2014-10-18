Порошенко розповів, хто винен у пікеті Нацгвардії під АП

Про це заявив президент України в інтерв"ю українським телеканалам у суботу.

“Це (пікет нацгвардійців) не має жодного відношення ні до виборів, ні до популістичних речей. І солдати прийшли не вимагати повернення додому. Було чітко розслідувано — у нас на територіїї військової частини проникли кілька цивільних, які під час проведення зустрічі батьків з особовим складом провокаційно зірвали стабільну ситуацію. Зараз притягнуті до відповідальності не лише організатори, але й командири, які дозволили це забезпечити. Встановлено провокаторів”, - сказав Порошенко.

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"Ви що, хочете, щоб під час військових дій я оголосив демобілізацію? Щоб я армію спустив? Щоб я країну беззахисною залишив?.. Ні, цього ніколи не буде! І тиснути на президента я нікому не дозволю" — запевнив глава держави, передає Українська правда.

“Ми дуже швидко виявили і вивели на чисту воду всіх організаторів”, - додав він.

Глава держави зазначив, що це “прорахунок військової контрозвідки, прорахунок системи внутрішньої безпеки МВС та прорахунок командира частини".

"Всі три відомства вже притягнуті до відповідальності. Реакція буде рішучою", - зазначив президент.

"Вони сподівались, що вже наступного дня зможуть підняти підрозділи в Харкові, Вінниці, Полтаві, Дніпропетровську", - зазначив Порошенко.

Відповідаючи на запитання, з якими силами вони пов'язані, Порошенко зазначив: "В тому числі сліди ведуть до окремих управлінь спецслужб сусідньої держави".