Порошенко: "Котла" на Луганщині немає, а Москаль вже своє отримав

За його словами, дана інформація була перевірена і не підтвердилася. З'ясувалося, зазначив президент, що дзвінки про новий "котел" надходили з Донецька.

Порошенко вважає, що такі дії спрямовані на деморалізацію України з метою нових поступок - відступити і віддати територію, повідомляє ZN.ua.

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"Не буде цього", - запевнив Порошенко.

Президент також додав, що "Москаль вже отримав своє", маючи на увазі той факт, що губернатор Луганщини поширив інформацію про оточенні.

Раніше повідомлялося, що 112 українських військових потрапили в полон під Бахмутовкой, були поранені і контужені.

При цьому керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов підтвердив, що бійці знаходяться в оточенні, однак, за його словами, у них є засоби для відбиття атаки.

Потім спікер РНБО Андрій Лисенко заявив, що всі атаки в Бахмутовці вдалося відбити, однак з втратами з української сторони.