США і ЄС пригрозили санкціями сторонам конфлікту в Лівії

Про це йдеться у спільній заяві США, Великобританії, Франції, Німеччини та Італії, поширеній у суботу у зв'язку з подіями в Лівії, де тривають бої між урядовими військами і ісламістами, повідомляє ТАСС.

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Автори документа засудили ці дії і закликали всі протиборчі сторони до негайного припинення вогню. Окремого засудження, на їхню думку, заслуговують "злочини, вчинені організацією "Ансар аш - Шаріа" ("Прихильники шаріату"), а також насильство по всій Лівії, в тому числі в Тріполі і його околицях".

"Свобода Лівії, що дісталася великою ціною, опиниться в небезпеці, якщо лівійським і міжнародним терористичним угрупованням буде дозволено використовувати цю країну в якості свого притулку", - зазначили США і їх найближчі європейські союзники.

В той же час вони висловили стурбованість з приводу дій в районі Бенгазі, вжитих проти ісламістів Лівійської національної армії під командуванням генерала Халіфи Хафтара за підтримки ополченців і місцевих племен.