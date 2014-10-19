США і ЄС пригрозили санкціями сторонам конфлікту в Лівії
Провідні країни Заходу готові застосувати односторонні санкції проти різних політичних сил Лівії на підставі резолюції 2174 Ради Безпеки ООН, що передбачає покарання тих, хто загрожує миру і безпеки в цій арабській країні.
Про це йдеться у спільній заяві США, Великобританії, Франції, Німеччини та Італії, поширеній у суботу у зв'язку з подіями в Лівії, де тривають бої між урядовими військами і ісламістами, повідомляє ТАСС.
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Автори документа засудили ці дії і закликали всі протиборчі сторони до негайного припинення вогню. Окремого засудження, на їхню думку, заслуговують "злочини, вчинені організацією "Ансар аш - Шаріа" ("Прихильники шаріату"), а також насильство по всій Лівії, в тому числі в Тріполі і його околицях".
"Свобода Лівії, що дісталася великою ціною, опиниться в небезпеці, якщо лівійським і міжнародним терористичним угрупованням буде дозволено використовувати цю країну в якості свого притулку", - зазначили США і їх найближчі європейські союзники.
В той же час вони висловили стурбованість з приводу дій в районі Бенгазі, вжитих проти ісламістів Лівійської національної армії під командуванням генерала Халіфи Хафтара за підтримки ополченців і місцевих племен.