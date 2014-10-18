У США не поспішають із висновками щодо зустрічей у Мілані, чекаючи офіційної інформації

Про це повідомила журналістам у п'ятницю представник держдепартаменту США Марі Харф, передає РИА Новости.

"Подивимося повідомлення з Мілана, чи є який-небудь прогрес звідти. Але, наскільки я розумію, президенти Порошенко і Путін зустрілися в Мілані, просто немає поки звідти інформації", - сказала Харф.

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За її словами, поки що у Вашингтоні знають, що в Мілані обговорювалася ситуація на сході України і питання поставок російського газу.

Харф додала, що США розраховують на деескалацію ситуації на сході України.

"Насильство в аеропорту (Донецька) має бути зупинене, заручники повинні бути відпущені. Суверенітет над українсько-російським міжнародним кордоном має бути відновлений. Цей кордон повинен бути закритий, повинна бути звітність. Іноземні сили і зброя повинні бути виведені", - сказала Харф.

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Нагадаємо, сьогодні у Мілані відбулась двостороння зустріч Президентів України і Росії.

Президент України зауважив, що переговори пройшли безрезультатно.