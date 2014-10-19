Німецька розвідка звинуватила проросійських сепаратистів у трагедії рейсу MH17

Такого висновку, за інформацією німецького журналу Der Spiegel, дійшла німецька розвідка, пише Українська Правда.

Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Ґергард Шиндлер розповів про це членам парламентського контрольного органу Бундестагу ФРН ще 8 жовтня, представивши ґрунтовні докази.

За його словами, проросійські сепаратисти збили літак ракетою, випущеною з протиповітряної установки "Бук", яку вони захопили на одній з українських військових баз. В результаті цих дій 17 червня малайзійський літак рейсу MH17, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, зазнав катастрофи, загинули 298 осіб.

Раніше сторони, залучені до конфлікту на Сході України, звинувачували в цій трагедії одна одну.

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Нідерландська комісія, яка працює над розслідуванням катастрофи, після розшифрування записів із так званої "чорної скриньки" утрималася від того, щоб звинуватити когось конкретно.

У свою чергу Федеральна розвідувальна служба Німеччини дійшла конкретного висновку: як українські знімки, так і російське трактування подій, за словами Шиндлера, було сфальшовано.

"Це були проросійські сепаратисти", - заявив він.