Жінки женуть депутатів на роботу

«Громадянський парламент жінок України» планує звернутися до депутатів Верховної Ради з проханням негайно припинити блокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила народний депутат (фракція блоку Литвина), голова «Громадянського парламенту жінок України» Катерина ВАЩУК, відкриваючи засідання координаційної ради цього жіночого форуму.

За її словами, таке звернення викликано тим, що жінки не можуть далі спостерігати, як політичні сили приватизують парламент.

На думку К.ВАЩУК, Верховна Рада має працювати для всього суспільства, покращувати його життя, а не імідж партій.

Присутній на засіданні «Громадянського парламенту жінок України» голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК подякував за запрошення на цей захід. «Якщо немає можливості провести засідання українського парламенту, я хоча б візьму участь у засіданні жіночого парламенту», – пожартував він.

Крім того, голова ВР підкреслив важливість ролі жінок у суспільному житті. Жінки мають концентрувати свою діяльність не лише на жіночих проблемах, а й на викликах, які існують у світі та українському суспільстві, зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК пообіцяв допомагати жінкам у вирішенні проблем, які вони будуть ставити. «Я тут ваш яскравий і перший помічник», - сказав спікер.

Він запропонував жінкам виходити з ініціативами, зокрема й законодавчими, і висловив думку, що їхнє слово буде важливим для парламентарів.

Також спікер підтримав ідею проведення всеукраїнського форуму жінок: «Цікава ідея щодо форуму жінок, її обов’язково потрібно запустити», – сказав А.ЯЦЕНЮК.