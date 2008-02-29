Рудьковський під крапельницею читає свою справу

Адвокати екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО завершили ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і зараз з ними знайомиться безпосередньо їхній підзахисний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Адвокати ознайомились з матеріалами справи, зараз з матеріалами справи знайомиться сам пан РУДЬКОВСЬКИЙ», - сказав він.

При цьому генпрокурор додав, що після завершення ознайомлення зі справою М.РУДЬКОВСЬКИМ і розгляду клопотань його адвокатів, якщо такі звернення у них будуть, «ми вирішимо подальший її рух (рух кримінальної справи – УНІАН).

«На мою думку, ця справа буде спрямована до суду», - зазначив О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури Києва за матеріалами СБУ було порушено кримінальну справу стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за авіамаршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і пред`явлено звинувачення.

11 лютого Печерський райсуд Києва прийняв рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО. За рішенням суду екс-міністр транспорту утримувався у Київському СІЗО №13.

18 лютого Апеляційний суд Києва ухвалив рішення звільнити М.РУДЬКОВСЬКОГО під підписку про невиїзд.

Учора прес-секретар лідера СПУ Олександра МОРОЗА Ірина ГАВРИЛОВА повідомила, що екс-міністр транспорту, член СПУ Микола РУДЬКОВСКИЙ перебуває в клініці "Борис" і, як і раніше, лежить під крапельницями".

За її даними, М.РУДЬКОВСЬКИЙ пробуде в лікарні "ще не менше двох тижнів".