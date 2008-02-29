Судмедексперти уже дали висновок по Черновецькому

До Генеральної прокуратури України від судово-медичних експертів надійшов висновок стосовно отримання мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ тілесних ушкоджень внаслідок його інциденту з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів, повідомив генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Один висновок судмедекспертів стосовно Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вже отримали, стосовно Ю.ЛУЦЕНКА - ще ні», - сказав він, додавши при цьому, що експертиза показала наявність у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО легких тілесних ушкоджень, «що спричинили розлад здоров’я».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

25 січня було розповсюджено офіційне повідомлення прокуратури Києва, що за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, в ході якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було умисно спричинено легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України. Відповідну постанову видав 24 січня заступник прокурора м. Києва.