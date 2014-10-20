Через загрозу терактів на в'їздах до Києва поставлять нові блокпости і посилять охорону на вокзалах

16:11, 20 жовтня 2014
Політика
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У Києві через викриття диверсійної групи та плану з дестабілізації ситуації вводяться посилені заходи безпеки.

/ УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

“Враховуючи інформацію щодо існування плану з дестабілізації ситуації та зриву виборів, до якого причетні російські спецслужби та терористичні організації, а також з урахуванням виявленого плану заведення в Київ диверсійних груп для зриву виборів шляхом скоєння терактів, у місті вводяться підвищені заходи безпеки”, - сказала вона.

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За словами Гітлянської, на в'їздах у столицю будуть створені нові та посилені існуючі блокпости; активізовано проведення фільтраційних заходів на вокзалах та в інших місцях скупчення людей; посилено режим охорони будівель органів влади та управління об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 жовтня, Гітлянська заявила, що контррозвідка СБУ викрила і не допустила реалізацію спланованого спецслужбами Росії сценарію із дестабілізації ситуації в Україні шляхом терористичних актів стосовно вищих посадових осіб держави, диверсій на об'єктах критичної інфраструктури, організації масових заворушень за участю проросійськи налаштованих громадян.

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