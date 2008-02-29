Терьохін: терпіти не можу соціалістів

Головний фінансист БЮТ Сергій Терьохін переконаний, що чим менше українців знатимуть ім`я прем`єр-міністра, тим комфортнішим стане життя в країні. Про це політик заявив в інтерв`ю "Контрактам". "Один з французьких президентів соціаліст Жіскар Дестен свого часу сказав, що соціалізм в його розумінні — це коли якість життя людей в селі не нижча, ніж у жителів центру міста. Я не соціаліст і терпіти не можу соціалістів, але в даному питанні цілком і повністю згоден з цим висловом. Вважаю: чим менше українців знатиме ім`я прем`єр- міністра, тим краще буде для країни", - сказав народний депутат.

Сергій Терьохін вважає, що новий уряд йде правильним шляхом і доходи громадян можуть вирости: "Пригадаємо 2005 рік, який залишився в пам`яті у більшості як рік бензинової, цукрової і м`ясної криз. Адже крім «розпіарених» криз реальні доходи громадян тоді виросли на 24,2%, при тому, що інфляція складала 10%. А в минулому році доходи середньостатистичного громадянина виросли на 11%, а інфляція перевищує 16%."