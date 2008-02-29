«Пора» Каськіва візьме участь у з`їзді в Сєвєродонецьку

Громадянська партія «Пора» має намір взяти участь у ІІ Всеукраїнському з`їзді депутатів усіх рівнів, який відбудеться 1 березня у Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це заявив народний депутат, лідер партії Владислав КАСЬКІВ, повідомили УНІАН у прес-службі "Пори".

У зв’язку з цим В.КАСЬКІВ направив лист-звернення до лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Зважаючи на те, що на з`їзді депутатів буде представлена політична еліта, яка делегована у владу представниками значної частини України, а також еволюцію політичних поглядів, яка відбулася в Партії регіонів протягом останнього періоду, а також те, що ГП «Пора» відчуває особисту відповідальність за збереження суверенітету, територіальної цілісності і демократичного розвитку, ми вирішили звернутися безпосередньо до учасників з`їзду зі своєю позицією», - йдеться у зверненні В.КАСЬКІВА.

Лідер «Пори» переконаний, що, враховуючи декларації В.ЯНУКОВИЧА щодо об`єднання усієї України, він не буде заперечувати проти участі його партії у дискусії в Сєвєродонецьку.

В.КАСЬКІВ також наголосив у своєму листі, що участь його партії у з`їзді матиме винятково мирний характер і жодним чином не буде спрямована на ескалацію суспільного протистояння. ГП “Пора” не несе жодної відповідальності за можливі провокації у зв`язку з проведенням цього заходу, також зазначається у зверненні до В.ЯНУКОВИЧА.

В.КАСЬКІВ висловив переконання, що Партія регіонів сприйме участь «Пори» у з`їзді у контексті європейської демократичної практики.

«І ми маємо можливість подати суспільству приклад цивілізованої дискусії», - наголосив В.КАСЬКІВ.