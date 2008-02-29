У БЮТ хочуть віддати Ощадбанк в ”хороші руки” - щойно компенсації виплатить

Державне ВАТ «Ощадбанк» після завершення компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку СРСР може бути приватизоване.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН сьогодні на міжнародному форумі «Європа – Україна» в Києві.

“Після завершення програми по компенсації внесків через Ощадбанк ми думатимемо про його приватизацію. Не потрібен суспільству такий державний банк”, - сказав С.ТЕРЬОХІН.

При цьому він відзначив, що, можливо, у перспективі із структури банку буде виведено один із підрозділів, на який і будуть покладені функції обслуговування процесу виплат компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР, а сам Ощадбанк буде запропонований до приватизації.

Як повідомлялося, в жовтні минулого року голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО в інтерв`ю газеті «Дело» заявив, що вважає за доцільне продати частину акцій Ощадбанку.

«Я виступив би за проведення якісної підготовки цієї установи до публічного розміщення акцій (IPO)», - сказав він. П.ПОРОШЕНКО висловив переконання в зацікавленості інвесторів у покупці цих акцій. Він пояснив це тим, що Ощадбанк, «очищений» від проблемних зобов`язань, має найрозгалуженішу мережу представництв у країні, «який може ефективно працювати з населенням, буде дуже привабливим для інвесторів».

100% акцій Ощадбанку належать державі.