РФ продовжує наполягати: реверс газу в Україну є незаконними

Таку позицію у вівторок в Брюсселі озвучив російський міністр енергетики Олександр Новак, передає власний корреспондаент УНІАН.

«Ми вважаємо, що товар, який поставляється споживачеві, не може бути предметом реверсу, тому що це не передбачено контрактом», - сказав він.

Разом з тим Новак зазначив, що дана ситуація з реверсом вимагає додаткового юридичного вивчення. Констатувавши, що в даний час тривають реверсні поставки газу з Європи в Україну, російський міністр повідомив, що «Газпром» наразі вивчає це питання з правової точки зору і найближчим часом буде прийнято рішення, що з цим робити».

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У свою чергу міністр енергетики України Юрій Продан, коментуючи компромісну пропозицію, щоб «Газпром» продавав газ європейським компаніям, а вони в свою чергу - Україні, констатував, що Росія виступає проти цього.

«Ми шукаємо компромісні рішення, але «Газпром» сказав, що це неможливо», - сказав український міністр.

Нагадаємо, Україна, після припинення «Газпромом» продажу «Нафтогазу» російського газу, має три маршрути поставок «блакитного палива» з Європи: польський, угорський і словацький.

Однак, Угорщина зупинила транспортування газу в Україну з 25 вересня після переговорів з російським газовим монополістом «Газпромом».