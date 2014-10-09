Угорщина обіцяє газ Україні з 1 січня

Він додав, що з 1 січня 2015 року разом зі Словаччиною «зможемо постачати нашим українським друзям, якщо вони цього захочуть, не лише російський газ», повідомляє Радіо Свобода.

Водночас Орбан вважає, що передусім Угорщина повинна подбати про свою власну енергетичну безпеку, а тому зараз прискорено наповнює російським газом власні газосховища на порозі зими.

У сьогоднішньому числі угорського часопису «Напі ґаздашаґ» («Економіка сьогодні») з’явилася інформація з посиланням на закрите акціонерне товариство «Угорські газосховища» про те, що вчора Росія зарезервувала одне з чотирьох угорських газосховищ для заповнення його 700 млн кубометрів газу.

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За даними видання, ця кількість газу надійде в Угорщину вже до кінця цього місяця. Також інформують про надходження сюди щодня 20 млн кубометрів газу попри те, що країна споживає всього півмільйона кубометрів на день.

Це може означати, що росіяни накопичують блакитне паливо в угорських газосховищах для забезпечення поставок газу європейським споживачам у майбутньому, робить висновок часопис.