Тимошенко в суботу одужає і дасть прес-конференцію
17:02, 29 лютого 2008Політика
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Завтра, 1 березня, о 13.00 відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, вхід журналістів до Будинку Уряду відбуватиметься через перший під’їзд з вул. Грушевського, 12/2 (7-й поверх).
Акредитація здійснюється за телефонами: 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71.
Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО планувала вийти на роботу не раніше понеділка, третього березня. “Після того, як прем’єр-міністр перенесла на ногах грип та їздила у відрядження хвора, у неї відбулося ускладнення і зараз вона знаходиться на лікарняному”, - сказала прес-секретар прем’єр-міністра Марина СОРОКА.
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