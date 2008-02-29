Тимошенко в суботу одужає і дасть прес-конференцію

Завтра, 1 березня, о 13.00 відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, вхід журналістів до Будинку Уряду відбуватиметься через перший під’їзд з вул. Грушевського, 12/2 (7-й поверх).

Акредитація здійснюється за телефонами: 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО планувала вийти на роботу не раніше понеділка, третього березня. “Після того, як прем’єр-міністр перенесла на ногах грип та їздила у відрядження хвора, у неї відбулося ускладнення і зараз вона знаходиться на лікарняному”, - сказала прес-секретар прем’єр-міністра Марина СОРОКА.