Бойовики знизили активність на Луганщині через великі втрати
Минула доба в зоні АТО на Луганщині минула відносно спокійно.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі оперативного командування "Північ".
"Після великих втрат, яких бойовики зазнали за дві минулі доби їх активність знизилась", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи військ ОК «Північ» займалися виконанням визначених бойових завдань. Основні зусилля були зосереджені на охороні та обороні базових таборів, блокпостів, взводних опорних пунктів, заявили у прес-центрі.
Читайте такожБойовики знову намагалися взяти штурмом аеропорт у Донецьку, атаки відбитоПротягом доби обстрілів позицій військ оперативного командування «Північ» незафіксовано. Втрат серед особового складу та військової техніки також немає.
Двічі відмічено порушення повітряного простору БПЛА в районі населеного пункту Хворостянка.
Як повідомлялось, Росія активізувала процес перекидання на територію Донбасу особового складу, озброєння і військової техніки. Зокрема, учора на Донетчину прибула колона російської техніки і 500 військових.