Бойовики знизили активність на Луганщині через великі втрати

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі оперативного командування "Північ".

"Після великих втрат, яких бойовики зазнали за дві минулі доби їх активність знизилась", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи військ ОК «Північ» займалися виконанням визначених бойових завдань. Основні зусилля були зосереджені на охороні та обороні базових таборів, блокпостів, взводних опорних пунктів, заявили у прес-центрі.

Читайте такожБойовики знову намагалися взяти штурмом аеропорт у Донецьку, атаки відбитоПротягом доби обстрілів позицій військ оперативного командування «Північ» незафіксовано. Втрат серед особового складу та військової техніки також немає.

Двічі відмічено порушення повітряного простору БПЛА в районі населеного пункту Хворостянка.

Як повідомлялось, Росія активізувала процес перекидання на територію Донбасу особового складу, озброєння і військової техніки. Зокрема, учора на Донетчину прибула колона російської техніки і 500 військових.