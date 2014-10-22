На Донбас прибула колона російської техніки і 500 військових – Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Зокрема, увечері 21 жовтня в н.п.Амвросіївка з території Росії прибула колона військової техніки до 500 чол. у військовій формі російського зразка без розпізнавальних знаків. У складі колони - автотранспорт, а також близько 50 танків і БТР", - йдеться в повідомленні.

Як уточнив Тимчук, частина колони залишилася в Амвросіївці, частина (близько 300 чол. та 30 од. техніки) попрямувала у бік Комсомольського.

Читайте такожОфіцери РФ незадоволені непрофесіоналізмом та невмінням бойовиків поводитися з технікою"Також відзначається поповнення особовим складом і озброєннями (в основному артилерією) угруповань російсько-терористичних військ, що діють на Волноваському напрямку", - додав Тимчук.

Крім того, наголошується, що налагоджена система прямого постачання угруповань бойовиків, що діють в районі Дебальцевого, озброєнням, боєприпасами, пально-мастильними матеріалами, медикаментами і продовольством з Росії. Раніше розподілом ресурсів для даних угруповань займалося керівництво «ДНР».

Також різко збільшилася кількість танкових екіпажів з числа бойовиків Донбасу, що проходять підготовку на базі навчального табору в районі Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецьку знову з'явилися регулярні російські війська - підрозділи спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ з Омська і 331-го парашутно-десантного полку (м. Кострома).