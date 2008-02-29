У Тимошенко не збираються через Газпром йти на компроміс з посередниками

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ не бачить підстав для скорочення постачання газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам у Мінську, де перебуває з робочим візитом.

«Я не розумію, чому Росія повинна на 25 або на скільки там відсотків обмежувати постачання газу до України. По-перше, питання, що були за розрахунками (за газ) за минулий рік, їх повністю виконано. Про це ми поінформували не тільки громадськість, а й «Газпром», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Він повідомив, що не тільки переведено гроші, а й копії документів, які підтверджують це, передано «Газпрому». “Питання надходження грошей від посередників безпосередньо «Газпрому» - справа «Газпрому», - сказав перший віце-прем`єр.

«Те, що посередники саботують неподання документів – це їх відповідальність, зрозуміло, що вони хочуть залишитися на ринку і залишити напівтіньові, напівкримінальні схеми. Проте дії уряду в цьому питанні послідовні і компромісу не буде», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

О.ТУРЧИНОВ відзначив, що Україна одержує газ згідно з домовленостями, досягнутими раніше, а також за раніше визначеними цінами.

«Що стосується розрахунків за минулий рік – було досягнуто чіткої домовленості між президентами. Ця домовленість була підтверджена під час візиту прем`єр-міністра України до Москви – розрахунок іде за цінами минулого року. Тому будь-які ігри навколо ціни не сприймаються українською стороною», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи відстежує українська сторона проходження грошей, перерахованих НАК «Нафтогаз України» для «УкрГаз-Енерго» до «Газпрому», О.ТУРЧИНОВ сказав, що відповідальність за отримання цих коштів брав на себе «Газпром».

«Більше-того, такі люди, як БОЙКО, ВОРОНІН, ФІРТАШ (Юрій БОЙКО – екс-міністр палива і енергетики, Ігор ВОРОНІН – голова правління ЗАТ "УкрГаз-Енерго", Дмитро ФІРТАШ – співвласник «РосУкрЕнерго»), вони постійно перебувають у кабінетах «Газпрому», і думаю, що питання витягування грошей з посередників не є дуже складним для «Газпрому», оскільки ці посередники повністю від них залежать», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також повідомив, що уряд фінансово підтримав НАК «Нафтогаз України» - було зроблено авансові платежі. Причому, наголосив О.ТУРЧИНОВ, при цьому не була порушена жодна стаття Держбюджету.

Нагадаємо, 26 лютого офіційний представник ВАТ “Газпром” Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що холдинг 3 березня з 10.00 мск скоротить постачання газу для споживачів України на 25% у разі неврегулювання проблем, що нагромадились.

27 лютого «Нафтогаз України» завив, що до 27 лютого компанія завершила погашення заборгованості перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за спожитий впродовж 2006-2007 рр. природний газ.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих ЗАТ «УкрГаз-Енерго» в рахунок погашення заборгованості, становить 3,87 млрд. грн. Зокрема, 0,52 млрд. грн. було сплачено 14 лютого 2008 року, 0,9 млрд. грн. – 19 лютого, 2,44 млрд. грн. – 26-27 лютого.

До 27 лютого між НАК «Нафтогаз України» і ЗАО «УкрГаз-Енерго» існують взаємні зобов`язання на суму 1,37 млрд. грн.

Раніше «Газпром» заявляв, що заборгованість України за поставлений з 1 січня 2008 року газ наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг за газ досяг 1,5 млрд. дол.