У будівлі парламенту Канади під час перестрілки знаходилася українська студентка

Зі студенткою все гаразд. Про це повідомляє Голос Америки у Facebook.

Ще 2-є студентів з України під час стрілянини знаходились назовні парламентської будівлі. Поліція евакуювала їх до безпечного місця.

Загалом у Канадському парламенті зараз проходять інтернатуру 33-є студентів з України - всі вони перебувають у безпеці.

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Про це "Голосу Америки" телефоном з Канади розповів директор Канадсько-Української Парламентської Програми Ігор Бардин. За його словами, члени Парламенту Канади зараз знаходяться у своїх офісах за зачиненими дверими. Пошук 2-х нападників триває. Одного з них (загальна кількість нападників 3-є) - застрелено.