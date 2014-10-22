Росія заблокувала рішення ОБСЄ щодо контролю українсько-російського кордону

Росіязаблокувала рішення про виконання пункту мінських домовленостей щодо контролю спостерігачів ОБСЄ над усією ділянкою українсько-російського кордону в зоні АТО.

Про це йдеться в повідомленні місії США при ОБСЄ, передає Українська правда.

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Враховуючи вето РФ, постійна рада ОБСЄ 22 жовтня змогла лише на місяць продовжити термін роботи чинної наглядової місії, до складу якої входять 16 спостерігачів, які працюють тільки на два контрольно-пропускних пункти.

"Незважаючи на неодноразові запити від членів ОБСЄ і країн-партнерів, РФ продовжує блокувати розширення мандату місії ОБСЄ, яка зараз спостерігає за двома прикордонними контрольно-пропускними пунктами. Ці контрольно-пропускні пункти разом складають всього 1 км на сотні кілометрів міжнародної кордону між Україною і Росією", - йдеться у повідомленні.

Посол США при ОБСЄ Деніел Бер висловив співчуття з приводу такої позиції Росії.

"На жаль, ця тривала обструкція - це ще одна втрачена можливість для Росії підкріпити свої слова дією і сприяти деескалації", - заявив він.

"Не повинно бути ніяких ілюзій - спостережна місія в тому вигляді, в якому вона сьогодні діє, є неадекватною", - додав Бер.

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"Ми продовжуємо закликати Росію до підтримки повного виконання Мінського протоколу, в якому чітко передбачається моніторинг ОБСЄ по обидва боки українсько-російського міждержавного кордону, а також створення зони безпеки в прикордонних районах України і Росії", - підкреслив представник США.

"Росія також повинна відкликати своїх бійців і важке озброєння з України і повернути всіх заручників, як цього вимагають мінські домовленості", - зазначив Бер.