РФ блокує рішення ОБСЄ з контролю українсько-російського кордону

Про це "ЄвроПравді" повідомило джерело в дипломатичних колах. В даний час в Відні проходить засідання представників держав-учасниць ОБСЄ.

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Українська сторона запропонувала прийняти рішення про виконання пункту мінських домовленостей щодо контролю спостерігачів ОБСЄ за всією ділянкою українсько-російського кордону в зоні АТО.

Всі члени організації, за винятком Росії, під час дебатів підтримали цю пропозицію. "Проте Росія наполягає на збереженні чинного мандата, за яким контроль спостерігачів ОБСЄ здійснюється тільки у двох прикордонних пунктах", - переказало джерело хід закритої дискусії.

Про проблеми у прийнятті цього рішення повідомив у своєму "Твіттері" керівник політичного департаменту Міністерства закордонних справ (МЗС) Олексій Макєєв.

Україна поширила в ОБСЄ всеохопл план по закр кордону. Всі держ підтримують. Чи стане Росія знову на заваді мирному процесу? #SealtheBorder — Oleksii Makeiev (@Makeiev) 21 октября 2014

Всі рішення в ОБСЄ приймаються консенсусом, тому на формальному голосуванні, яке відбудеться в середу, зміна мандата гарантовано буде заблокована.

"Присутність спостерігачів ОБСЄ лише на двох пунктах пропуску - це фіговий листок, який лише імітує контроль кордону. Наполягаючи на збереженні такого формату, Росія чітко демонструє свою незацікавленість у деескалації і поверненні ситуації в українське та міжнародне правове поле", - обурився в розмові з виданням співрозмовник в МЗС.