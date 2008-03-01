Україна піде до Білорусі через СОТ?

Вступ України до СОТ лише зміцнить українсько-білоруські торговельно-економічні відносини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявили перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ і перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЄМАШКО.

«Сподіваюся, що відносини (після вступу України до СОТ - УНІАН) між нами тільки зміцняться», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

У свою чергу, заступник прем`єр-міністра Білорусі повідомив, що в Мінську із задоволенням сприйняли інформацію про вступ України до СОТ.

Він зазначив, що жодних серйозних змін у торговельно-економічній співпраці між Мінськом і Києвом не очікуються внаслідок вступу України до СОТ, підкресливши, що Білорусь готова до того, що в результаті зниження ввізних мит при експорті білоруських товарів до України необхідно буде підвищувати їх конкурентоспроможність.

Нагадаємо, 5 лютого в Женеві Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Генеральний директор СОТ Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ. Україна повинна ратифікувати протокол про вступ до СОТ до 4 липня 2008 року.