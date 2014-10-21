В Москві затримано можливого винуватця аварії літака в аеропорту "Внуково"

Про це повідомив адвокат Олександр Карабанов, передає радіо "Свобода".

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Раніше слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту і заявив, що в момент трагедії водій снігоприбиральної машини "перебував у стані алкогольного сп’яніння".

В свою чергу захист затриманого стверджує, що він не міг бути п’яним, оскільки не вживає алкоголь через хронічне захворювання серця. Адвокат заявив, що "це можуть підтвердити і родичі, і лікарі".

Сам водій снігоприбиральної машини відмовився визнавати провину у справі про аварію приватного літака у "Внуково". "В ході допиту Мартиненко заявив, що не визнає свою вину, у момент події він був тверезий", - сказав Олександр Карабанов, передають РИА Новости.

"Зараз він погано розуміє, що відбувається, знаходиться в емоційному шоці, скаржиться на болі в серці і просить забезпечити його необхідними ліками", - зазначив адвокат, додавши, що домагатиметься незалежної експертизи на алкоголь.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 21 жовтня в аеропорту "Внуково-3" при зльоті чотиримісний літак Falcon-300, що слідував рейсом Москва-Париж, зачепив автомобіль спецтехніки, загорівся і впав на злітно-посадкову смугу. В результаті аварії 3 члени екіпажу і пасажир - президент французької компанії Total Крістоф де Маржері - загинули.