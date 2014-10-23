Місце голосування змогли змінити 9 тис. військових у Донецькій і Луганській областях

Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Андрій Магера. "За нашими відомостями, в Донецькій і Луганській областях більше 9 тис. військовослужбовців і учасників добровольчих загонів змінили місце голосування, тобто до 20 жовтня подали заяви про зміну місця голосування".

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Він зазначив, що через те, що парламент 20 жовтня не вніс зміни у виборче законодавство, не вирішена проблема багатьох інших військовослужбовців, які не подавали заяви про зміну місця голосування.

Андрій Магера назвав ганебним невирішення питання Верховною Радою в цьому контексті. При цьому він зазначив, що не зовсім правильно звертатися до ЦВК для вирішення цього питання. За його словами, ЦВК міг би прийняти постанову для врегулювання даної ситуації. У той же час він зазначив, що не має права змушувати Центрвиборчком приймати таке рішення, оскільки ЦВК є колегіальним органом.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада не підтримала включення до порядку денного законопроектів, які регулюють питання голосування учасників АТО на виборах в парламент України 26 жовтня. За включення цього питання до порядку денного проголосували 183 депутати при необхідних 226.