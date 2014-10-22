Порошенко доручив реалізувати виборче право учасників АТО

Як повідомляє прес-служба глави держави, крім цього Петро Порошенко доручив забезпечити правопорядок під час виборів у Верховну Раду 26 жовтня. У зв'язку з цим він закликав приділити особливу увагу безпеці громадян під час виборів у Донецькій та Луганській областях.

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Окремо президент відзначив необхідність забезпечення юридичного захисту українських військових у зоні проведення АТО. "Я не можу стримати обурення поведінкою окремих народних депутатів і фракцій, в тому числі і тих, хто належить до демократичного табору, які цинічно зірвали право українських воїнів обирати владу, обирати парламент", - зазначив Петро Порошенко.