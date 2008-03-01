Нардепи незаконно втручаються у роботу судів

Рада суддів України заявляє, що народні депутати незаконно втручаються у роботу судів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, на засіданні Ради суддів України зазначалося, що 26 лютого 2008 року на адресу голови Апеляційного суду Львівської області В.ГОСУДАРСЬКОГО надійшла урядова телеграма за підписом першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Юрія КАРМАЗІНА, у якій повідомлялося про те, що 20 лютого 2008 року вказаним Комітетом "було створено депутатську комісію з перевірки діяльності Стрийського міськрайонного суду Львівської області". У телеграмі також зазначалося, що з метою виконання цього рішення Комітету до м. Львова відряджені двоє народних депутатів та головний консультант секретаріату Комітету.

27 та 28 лютого 2008 року вказана комісія перебувала у Львівській області і здійснила певні дії з перевірки діяльності Стрийського міськрайонного суду.

У цьому зв‘язку Рада суддів України наголосила, що ні Конституцією України, ні законами України “Про комітети Верховної Ради України” та "Про статус народного депутата України", ні іншими законами України не передбачено здійснення комітетами Верховної Ради України та окремими народними депутатами парламентського контролю у формі перевірок діяльності судів.

Відповідно до конституційних та інших правових гарантій незалежності судової влади неприпустимими є будь-які дії з витребування від судді пояснень з приводу розгляду ним конкретних справ, витребування чи вилучення судових справ, отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо), вчинені неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення чи з іншим порушенням встановленого законом порядку.

З огляду на це, не передбачена законом перевірка діяльності суду, яка включає в себе розгляд конкретних судових справ, є виявом втручання в діяльність судових органів і грубим порушенням принципів незалежності суддів та самостійності судів.

Рада суддів закликала народних депутатів України неухильно дотримуватися вимог Конституції та законів України, які визначають засади та принципи здійснення правосуддя та функціонування судових органів, та не допускати протиправних дій щодо втручання в роботу судів та суддів.