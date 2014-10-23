На виборах захотіли проголосувати лише 160 тис. переселенців

Про це повідомила міністр праці і соціальної політики Людмила Денисова на селекторній нараді в Кабінеті міністрів. "На сьогоднішній ранок зареєстровано 427 тис. переміщених осіб 160 тис. зареєструвалися в якості виборців. Всі їх права задоволені, і вони будуть голосувати за місцем фактичного проживання", - зазначила міністр.

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Як повідомляв УНІАН,на позачергових виборах зможуть проголосувати 9 тис. військовослужбовців і бійців добровольчих загонів в Донецькій і Луганській областях.