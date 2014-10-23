Проросійські партії втратили голоси біженців з Донбасу

У ЦВК повідомили, що у списки на виборах найближчої неділі на території РФ занесені 49915 українців, що на 685 менше, ніж на президентських виборах у травні, пише DW.

Цьогоріч, за даними Федеральної міграційної служби РФ, притулку на території Росії попросили понад 200 тисяч українців, які залишили батьківщину через бойові дії на Донбасі. Загалом, за даними ООН, на територію Росії протягом останніх місяців виїхали майже 400 тисяч жителів Донбасу.

У день виборів на території Росії запрацює шість виборчих дільниць. Попередньо в Україні навіть не обговорювали створення додаткових місць, де б в РФ змогли проголосувати переселенці зі Сходу України. Як пояснив юрист Комітету виборців України Святослав Пікуль, виборчі дільниці створюються виключно на базі дипломатичних установ.

"Росія - найбільша країна світу, і всюди дільниці відкрити не можна. Утримання дипломатичної установи дорого коштує", - пояснює він.

Читайте такожРосія відправила біженців з Донбасу на Камчатку (фото)Він також звертає увагу на те, що переселенцям важко визначитися із своїми політичними вподобаннями. "Наші громадяни, які перебувають у Росії, зазвичай голосують за партії, які підтримують на Півдні та Сході України. Партія Регіонів не бере участі у цих виборах, Комуністична партія України (КПУ) взагалі втратила підтримку. Прихильники цих політичних сил зараз розгублені і не знають, за кого голосувати", - каже експерт.

Жителі Донбасу на минулих виборах традиційно підтримували проросійські сили - Партію регіонів та Комуністичну партію. Оскільки орієнтовані на Росію Опозиційний блок, комуністи та Сильна Україна, згідно з результатами соціологічних досліджень, перебувають на межі 5% прохідного бар'єру, для них зараз важливий кожен голос, але біженці, які виїхали в Росію, для цих партій фактично втрачені.