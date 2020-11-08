За словами міністра, прагматична невиправданість продовження агресії може стати важелем впливу на Кремль.

Продовження війни проти України економічно невигідне для Росії.

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Я неодноразово це говорив, що для Російської Федерації продовження ведення цієї гібридної війни проти України є невигідним, є непрагматичним. І от у цьому головна "сіль". І я вважаю, що заради того, щоб знайти прагматичний вихід, вони будуть готові на завершення цієї гібридної війни", - сказав Резніков.

За його словами, прагматична невиправданість продовження агресії може стати важелем впливу на Кремль, у тому числі в переговорах по звільненню утримуваних.

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"Для них той маневр, який вони зробили в 2014 році, вже несе шкоду, а не несе користь. Їм треба ж утримувати приблизно 3-3,5 мільйони людей на окупованому Донбасі, забезпечувати їм пенсії, бюджетні виплати, ставити питання про підтримання порядку. І економічно вони вже не справляються на сьогодні, вони не забезпечують робочі місця. Навіть в клініках вони не можуть забезпечити нормальний рівень медичного обслуговування людей під час пандемії", - наголосив Резніков.

Російська агресія: окупація Криму і війна на Донбасі

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.

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Автор: УНІАН