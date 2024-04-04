За його словами, своєю агресивною політикою РФ показала, що повертається до часів холодної війни.

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував країнам-членам НАТО збільшити кількість внесків до Альянсу з 2 до 3% ВВП, аби їхній рівень становив, як у часи холодної війни. Про це повідомляє RMF24.

У своїй промові, яка була присвячена 75-й річниці підписання Північноатлантичного договору, очільник Польщі зауважив, що вирішив надіслати листа всім лідерам країн альянсу та генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, де "сформульована пропозиція разом з обґрунтуванням, чому сьогодні є виправданим збільшення оборонних витрат і встановлення порогу в 3% ВВП в країнах Північноатлантичного альянсу".

"Своєю агресивною політикою, відновленням російського імперіалізму, агресією проти України Росія чітко і ясно показала, що, на жаль, вона повертається у своїй політиці до часів холодної війни, коли Радянський Союз проводив агресивну політику проти інших країн, що Росія повертається до цих амбіцій і повинна отримати таку відповідь, яку вона отримала тоді", - наголосив Дуда.

За його словами, на той час країни НАТО витрачали 3% на свої оборонні потреби.

"Сьогодні ми повинні повернутися до цього рівня. Мій лист відкриває дискусію на цю тему. Водночас він містить чітку вказівку на те, що ми повинні обговорити цю тему на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні, ювілейному саміті з нагоди 75-ї річниці НАТО. Це, безумовно, будуть довгі дебати. Вони не будуть тривати одну чи дві зустрічі, тому що ми маємо досягти консенсусу з цього питання, але я вірю, що таке рішення буде прийнято", - додав президент Польщі.

Підготовка країн НАТО до можливої агресії з боку РФ

Раніше генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес розповів, як втримати Росію від нападу на НАТО. За його словами, можливість здійснення РФ подальшої атаки на країни Заходу залежатиме від того, наскільки ці держави будуть об'єднаними.

"Я не думаю, що вони дурні. Якщо вони досягнуть успіху в Україні, тоді зможуть перейти кудись іще впродовж двох-трьох-чотирьох років. Звичайно, така можливість існує. Але їм доведеться багато поміняти, щоби підготуватися до нападу на НАТО. Тому що їх має хвилювати, що ми можемо належним чином відповісти. Це можливо, так, ми повинні до цього готуватися. Я не думаю, що це ймовірно, якщо Сполучені Штати не відвернуться від Європи, від України", - запевнив він.

Водночас голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО готовий до прямого зіткнення з Росією. Він наголосив, що в Альянсі зрозуміли зміну безпекової ситуації ще у 2014 році, після того, як РФ окупувала Крим.

"Тепер ми всі розуміємо, що за умов повернення до колективної безпеки час не на нашому боці. Тому що ворог вирішує, коли і де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася. Чи ми готові? Відповідь: Так! Це наше головне завдання - бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього", - сказав Бауер.

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