Американські дипломати закликають РФ звільнити незаконно затриманих українців і забезпечити безперешкодний доступ спостерігачів за правами людини до Криму.

У Сполучених Штатах Америки заявляють, що ніколи не змиряться з анексією Росією Криму.

Про це повідомляє посольство США в Україні у Facebook.

"Ми вітаємо резолюцію ГА ООН, що закликає Росію дотримуватись зобов'язань як окупанта в Криму і негайно припинити вчиняти там порушення та знущання. Росія має звільнити незаконно затриманих українців і забезпечити безперешкодний доступ спостерігачів за правами людини. Ми ніколи не змиримось зі спробою Росії анексувати Крим. Крим - це Україна", - наголосили американські дипломати.

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Резолюція ООН: що відомо

Сьогодні Генасамблея ООН підтримала оновлений проект резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму. Ключовим елементом резолюції є заклик до міжнародного спільноти до посилення взаємодії задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта. За проголосували 64 країни, утримались - 86, проти - 23.

Хронологія окупації Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Віталій Саєнко