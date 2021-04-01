Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вибачився за скандальне листування своєї колеги по фракції Анни Колесник. Вона у приватному листуванні писала про необхідність "звалювати з країни".
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В ефірі каналу "Україна 24" парламентар запевнив, що Колесник - добропорядна людина, а її голосування в раді свідчать про патріотичну позицю. Втім, він приніс вибачення.
"Те, як це виглядає - я мушу вибачитись перед всім народом України за те, як це виглядає. Звісно це ніяка не партійна позиція, ви це розумієте", - вказав Арахамія.
"Точно мушу запевнити всіх: ніхто з країни "звалювати" не буде, всі будуть працювати на користь країни, всі будуть захищати інтереси України", – додав голова фракції.
Скандальне листування "Слуги народу" Колесник
- Народна депутатка президентської фракції «Слуги народу» Анна Колесник відписала, листуючись під час засідання 30 березня, що «треба звалювати з країни».
- Знімок повідомлення журналісти відзняли у Верховній Раді.
- Парламентарка листувалася з користувачем під ім’ям Стас, тоді як депутати слухали Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо ескалації ситуації на Донбасі та загрози наступу Росії.
- Прізвище Хомчака депутатка згадала й в онлайн-чаті. «Ми слухаємо Хомчака. Треба звалювати з цієї країни», – написала «слуга».
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