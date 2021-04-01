Парламентар запевнив, що його колега по фракції - добропорядна людина.

Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вибачився за скандальне листування своєї колеги по фракції Анни Колесник. Вона у приватному листуванні писала про необхідність "звалювати з країни".

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В ефірі каналу "Україна 24" парламентар запевнив, що Колесник - добропорядна людина, а її голосування в раді свідчать про патріотичну позицю. Втім, він приніс вибачення.

"Те, як це виглядає - я мушу вибачитись перед всім народом України за те, як це виглядає. Звісно це ніяка не партійна позиція, ви це розумієте", - вказав Арахамія.

"Точно мушу запевнити всіх: ніхто з країни "звалювати" не буде, всі будуть працювати на користь країни, всі будуть захищати інтереси України", – додав голова фракції.

Скандальне листування "Слуги народу" Колесник

Народна депутатка президентської фракції «Слуги народу» Анна Колесник відписала, листуючись під час засідання 30 березня, що «треба звалювати з країни».

Знімок повідомлення журналісти відзняли у Верховній Раді.

Парламентарка листувалася з користувачем під ім’ям Стас, тоді як депутати слухали Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо ескалації ситуації на Донбасі та загрози наступу Росії.

Прізвище Хомчака депутатка згадала й в онлайн-чаті. «Ми слухаємо Хомчака. Треба звалювати з цієї країни», – написала «слуга».

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Автор: Дмитро Захаров