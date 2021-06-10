Напередодні Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти пропагандистів, що підтримують військову агресію.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає проведення наступного засідання Ради національної безпеки і оборони 18 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

Відповідаючи на запитання УНІАН, коли може відбутися наступне засідання РНБО, і чи не запрошували на засідання на завтра, Арахамія сказав: "Завжди РНБО по п'ятницях. Я думаю, що це вже традиція. ... В цю п'ятницю, здається, немає. На наступну готується".

Напередодні Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти пропагандистів.

Санкції пропонується застосувати строком на 3 роки проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах. Санкції хочуть ввести через підтримку військової агресії РФ щодо України й пропаганди російської окупаційної влади.

Читайте такожУкраїна має намір вимагати від Росії репарації за агресію

Санкції проти телеканалів Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака й 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" та "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

2 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував, що Рада національної безпеки й оборони введе нові санкції проти "ворогів України та колаборантів".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська