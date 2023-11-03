При цьому він зауважив, що українці чекають швидкого результату.

Служба безпеки України займається розслідування діяльності екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича.

Як заявив в інтерв'ю "Ліга.НЕТ" секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, спецслужба працює, але не варто чекати надто швидкого результату.

"Я би був набагато обережнішим зі словосполученням "СБУ нічого не робить". Служба безпеки займається. Інша справа, що всі хочуть дуже швидкого результату, щоб це було вже сьогодні", - сказав секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання, чи розуміє Данілов, що Арестовича "фактично створила і легітимізувала" саме команда президента, він відповів: "Ми не Офіс президента, я в роботу ОП не втручаюся, я не набираю туди кадри та не знаю, звідки ці радники там беруться".

Останні скандальні заяви Арестовича

Останнім часом Олексій Арестович вляпався в кілька скандалів. Зокрема, обматюкав громадян України, які не хочуть бачити його президентом, а також на платних семінарах робив сексистські заяви і описував насильство, яке нібито хочеться застосувати до жінок.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов натякав, що РФ може використовувати Арестовича як інструмент у своїй інформаційній війні проти української держави. Колишній радник ОП жорстко відповів на такий натяк Данілова - використав нецензурну лексику.

А кілька днів тому колишній радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що балотуватиметься на пост глави держави. Ба більше, він опублікував передвиборчу програму.

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