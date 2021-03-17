Голова МЗС заявив, що Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів Чиказької конвенції та IKAO.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт про технічне розслідування збиття іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це глава МЗС заявив у відеозверненні, оприлюдненому українським зовнішньополітичним відомством у Facebook.

"Сьогодні Іран оприлюднив остаточний звіт за результатами технічного розслідування катастрофи українського рейсу МАУ PS752 під Тегераном. Раніше Україна направляла іранській стороні більше 90 сторінок зауважень та пропозицій цього звіту, та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа", - заявив Кулеба.

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"Але те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті, ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака. Аналіз документа доводить, що Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів Чиказької конвенції та IKAO (Міжнародної організації цивільної авіації)", - наголосив міністр.

"Змушені констатувати, що розслідування було упереджене. Представлені докази є вибірковими, а висновки оманливими", - підкреслив глава МЗС.

За його словами, представлений Іраном документ не надає усіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели.

"Це не звіт. Це збірка маніпуляцій, мета якої, не з'ясувати істину, а виправдати Ісламську республіку Іран. Це великий розпач для України та усього цивілізованого світу. Іран не зміг знайти сили, аби взяти на себе відповідальність за те, щоб подібних трагедій більше не ставалося", - наголосив Кулеба.

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Автор: Віталій Саєнко