Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт про технічне розслідування збиття іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України".
Про це глава МЗС заявив у відеозверненні, оприлюдненому українським зовнішньополітичним відомством у Facebook.
"Сьогодні Іран оприлюднив остаточний звіт за результатами технічного розслідування катастрофи українського рейсу МАУ PS752 під Тегераном. Раніше Україна направляла іранській стороні більше 90 сторінок зауважень та пропозицій цього звіту, та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа", - заявив Кулеба.
Читайте такожІран не забезпечив належного розслідування знищення "Боїнга" МАУ і порушив права людини - експерти ООН
"Але те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті, ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака. Аналіз документа доводить, що Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів Чиказької конвенції та IKAO (Міжнародної організації цивільної авіації)", - наголосив міністр.
"Змушені констатувати, що розслідування було упереджене. Представлені докази є вибірковими, а висновки оманливими", - підкреслив глава МЗС.
За його словами, представлений Іраном документ не надає усіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели.
"Це не звіт. Це збірка маніпуляцій, мета якої, не з'ясувати істину, а виправдати Ісламську республіку Іран. Це великий розпач для України та усього цивілізованого світу. Іран не зміг знайти сили, аби взяти на себе відповідальність за те, щоб подібних трагедій більше не ставалося", - наголосив Кулеба.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.
- 19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.
- Також, за його словами, Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном буде вичерпано.
- В середині грудня в Канаді висловили позицію, що розслідування Іраном катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" не викликає довіри.
- 31 грудня 2020 року Іран з п'ятої спроби передав Україні проект технічного звіту про збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" біля Тегерану. Україна мала два місяці, аби внести до звіту зауваження та пропозиції.
- Нещодавно стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака.
- За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.
- Наприкінці лютого 2021 року Україна передала Ірану зауваження до проекту технічного звіту про збиття літака МАУ.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram