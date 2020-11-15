Генерал підкреслив, що треба завжди бути готовими до агресії РФ, попри дипломатичний шлях до миру на Донбасі.

Останні події навколо Нагірного Карабаху, в результаті яких Азербайджан взяв під контроль частину своїх територій, показали важливість посилення армії. І Україні, попри дипломатичний шлях врегулювання ситуації на Донбасі, варто робити свої збройні сили сильнішими, аби позбавити Росію будь-якого бажання продовжувати агресію.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив генерал ЗСУ, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. Він вважає, що завдання № 1 для країни – завжди бути готовими до агресії.

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"Для мене, як для військового та заступника секретаря РНБО, чітко зрозуміло, що армію треба посилювати. Навіть, якщо ми намагаємося наблизити мир на Донбасі, все одно, крок за кроком ми маємо робити свою армію сильною, аби прибрати будь-яке бажання РФ продовжувати агресію проти нашої України", – наголосив Кривонос.

Він зазначив, що війна має декілька вимірів – війна в кібернетичному просторі, війна в інформаційному просторі, і війна, яка стосується ведення бойових дій у повітрі та на землі. "Завдання № 1 – ми повинні бути готові. Питання не в тому, щоби готуватися до війни, коли вона вже почалася. Треба завжди готуватися до війни, аби в будь-яку мить дати гідну відсіч будь-яким агресивним намірам ворога", – підкреслив Кривонос.

За його оцінкою, остання військова кампанія в Нагірному Карабасе – це дуже яскравий приклад, "адже крок за кроком керівництво Азербайджану, розуміючи необхідність повернення цих земель та маючи підтримку власного народу, готувало свої збройні сили для того, аби завдати удар у потрібний момент".

"Азербайджан чітко вибрав той момент, коли країнам Великої сімки було не до конфлікту у Нагірному Карабаху. По-перше, вони врахували проблему з коронавірусом. По-друге, вибори в Сполучених Штатах Америки, невизначеність країн Європи — Німеччини та Франції. Коли всі ці факти були чітко враховані, було завдано удару", – пояснив генерал.

Війна в Нагірному Карабасі: загострення восени 2020 року

Чергова ескалація конфлікту між Вірменією й Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили одна одну в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

У Вірменії заявили про наступ ВС Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

Обидві сторони заявляли, що завдали противнику страшних втрат, які налічують сотні убитих і десятки знищених одиниць бойової техніки. Всі спроби добитися припинення вогню раніше зазнавали невдачі.

Домовленість про завершення війни в Карабасі

Ввечері 9 листопада після серії воєнних успіхів ВС Азербайджану і взяття стратегічно важливого міста Шуша в Карабасі президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент РФ Володимир Путін підписали заяву, в якій оголосили про повне припинення вогню і всіх військових дій у зоні нагірно-карабахського конфлікту з опівночі за московським часом 10 листопада.

Згідно з домовленостями, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, який з'єднує Нагорний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент Російської Федерації. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і в прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблоковуються всі економічні й транспортні зв'язки регіону.

Республіка Вірменія до 15 листопада має повернути Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме місто Шуша.

За погодженням сторін у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху Лачинським коридором, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.

Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.

Довідка. У війні за Нагірний Карабах в 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб. Тоді Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом та 7 прилеглими районами, які вірменські сили називали «буферною зоною».

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Автор: Андрій Василюк