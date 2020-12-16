Наразі за станом здоров'я він не може повноцінно виконувати свої обов'язки.

Сергію Бессарабу, якого сьогодні Верховна Рада відправила у відставку з посади міністра у справах ветеранів, може бути запропоновано посаду з меншим навантаженням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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"Він на лікарняному зараз. Він хворий, тому він не міг прийти в зал і відзвітувати. Я спілкувалася з профільним комітетом, і вони нормально про нього відгукувалися. Але, очевидно, за станом здоров'я він не може повноцінно виконувати свої обов'язки. Але я знаю, що прем'єр-міністр все-таки чи запропонував, чи запропонує йому якусь посаду з меншим навантаженням, не таким графіком роботи", - зауважила вона.

Кравчук також уточнила, що Бессараб не просто на лікарняному, а "навіть в лікарні".

Що передувало

Сьогодні, 16 грудня, ВР ухвалила постанову про відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів України (№4498). Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Бессараб написав заяву про звільнення за станом здоров'я.

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Автор: Тетяна Поляковська