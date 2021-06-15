За даними Венедіктової, цьогоріч цей показник вже на чверть більший за аналогічний період минулого року.

За минулий рік в Україні було засуджено 620 корупціонерів, проте суди часто не поспішають розглядати корупційні справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

"За минулий рік у нас було засуджено 620 корупціонерів. А цього року їхня кількість збільшилась на чверть у порівнянні з таким же періодом минулого року і сягає понад 350", - сказала вона.

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Водночас генпрокурор наголосила, що часто корупційні справи розглядаються в судах роками.

"Відкладене правосуддя стало справжнім вироком у боротьбі з корупцією", - зазначила вона і додала, що "успішній досвід Вищого антикорупційного суду з розгляду корупційних справ потрібно розповсюдити на всю судову систему", - додала Венедіктова.

Також вона зазначила, що для ефективної боротьби з корупцією громадянське суспільство повинно перестати давати і брати хабарі.

"Нам необхідно боротися не лише з наслідками корупції, а в першу чергу з її джерелами – олігархічною системо та неприборканою бюрократією", - резюмувала генеральний прокурор.

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Автор: Дмитро Хилюк