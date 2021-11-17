Генпрокурорка пообіцяла працювати, щоб фігуранти справи відповіли по всій суворості закону.

Колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу та ще дев'ятьом фігурантам справи про розстріл Майдану загрожує довічне ув’язнення в Україні. Однак зараз вони переховуються у Росії.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час брифінгу 17 листопада.

За словами Венедіктової, Україна розуміє, що Росія не видасть правоохоронцям фігурантів справи про розстріл Майдану.

Читайте такожЯнукович 11 разів говорив з Путіним під час найкривавіших подій Майдану - прокурор"Де ці люди зараз? Всі вони на втіках. В гостях у нашого північного сусіда. Вони там не випадково. І зовсім невипадково РФ їх оберігає. Навіть, якщо підозрюваних не видадуть для притягнення до відповідальності в Україні, а ми всі розуміємо, що сьогодні та завтра нам їх ніхто не видасть...", - сказала вона.

Генпрокурорка зауважила, що вирок суду повинен бути виконаний, але ще невідомо, на території якої держави.

"Ми будемо працювати, щоб ці люди відповіли по всій суворості закону", - додала генпрокурор.

Справа про розстріл Майдану: що відомо?

Сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану у лютому 2014 року. Фігурантами справи стали дев'ять колишніх топ-чиновників.

Слідство встановило, що Янукович, екс-очільник СБУ Олександр Якименко, екс-міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко, екс-керівник ГУ МВС України в Києві Валерій Мазан та його заступники, колишній командувач внутрішніми військами МВС Станіслав Шуляк, екс-міністр оборони Павло Лебедєв та командир київського полку міліції особливого призначення "Беркут" із перевищенням влади організували силове придушення протестних акцій.

За матеріалами слідства, члени злочинної групи Януковича у першій половині дня 18 лютого 2014 року організували силовий розгін маршу на Верховну раду, у другій половині дня - штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вранці 20 лютого - розстріл мітингувальників "чорною ротою Беркута" та озброєння "тітушок".

Фігурантам інкримінують організацію з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання акціям протесту, перевищення службових повноважень, умисних убивств, а також організацію теракту.

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Автор: Марта Гичко