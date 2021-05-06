Міністри оборони країн Євросоюзу обговорили ситуацію нарощення російських військ на кордоні з Україною і виконання Мінських домовленостей.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає незрозумілою позицію Росії у питанні виконання нею Мінських угод з метою довготривалого врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Читайте такожЗеленський хоче залучити до переговорів щодо Донбасу нові країниЯк передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав під час онлайн-прес-конференції за підсумками засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів оборони країн-членів ЄС.

"Ми провели обговорення щодо Росії - останнього нарощення сил Росії в незаконно анексованому Криму і на українському кордоні. Ми обговорили питання зниження напруження і виконання Мінських угод як єдиного подальшого шляху для тривалого політичного рішення, але не ясно, чи Росія хоче повністю брати участь у цьому", - заявив Боррель.

Санкції щодо Росії

31 липня 2014 року Євросоюз запровадив проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов'язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій.

У грудні 2020 року Рада ЄС продовжила на півроку, до 31 липня 2021 року, чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко