Депутатам з партії "Слуга народу" заборонили залишати територію України.
Заборона набула чинності в неділю, 13 лютого, написав у своєму каналі в Telegram нардеп Олександр Дубинський.
"Депутатам" СН "сьогодні з опівночі заборонено залишати країну", – повідомив політик.
Колишній нардеп Ігор Мосійчук у Facebook поділився думкою, що в Україні скоро запровадять воєнний стан, і саме тому "слугам народу" нібито заборонили залишати Батьківщину.
"Очевидно, в понеділок-вівторок в Україні буде введено воєнний стан. Саме з цим пов'язана заборона народним депутатам від "Слуги народу" залишати територію країни, що повідомляє Олександр Дубинський", – зазначив екс-нардеп.
Загроза вторгнення Росії в Україну – коротка довідка УНІАН
Росія пішла на агресію проти України ще у 2014 році – незаконно анексувала Крим й вдерлася на частину Донецької та Луганської областей.
Восени 2021-го РФ загострила ситуацію на українському кордоні, і в нашій країні, а також на Заході заговорили про загрозу вторгнення.
На початку поточного року – 10 лютого – у Білорусі стартувала активна фаза російсько-білоруських військових навчань. Навчання Росії та Білорусі мають закінчитися 20 лютого.
Глава Міноборони України Олексій Резніков сказав, що уздовж кордону нашої країни та з боку Росії й Білорусі і захоплених територій знаходяться 140 тисяч військовослужбовців.
Раніше в Раді нацбезпеки і оборони говорили, що військ Росії біля кордону України не вистачить для реалізації повномасштабного вторгнення.
Потім західні ЗМІ написали, що РФ може вдертися в Україну 15 чи 16 лютого.
Євросоюз і США обіцяли, що в разі нового вторгнення в Україну проти РФ запровадять серйозні санкції.