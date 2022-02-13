Заборона для членів партії "Слуга народу" вже набула чинності, стверджує нардеп.

Депутатам з партії "Слуга народу" заборонили залишати територію України.

Заборона набула чинності в неділю, 13 лютого, написав у своєму каналі в Telegram нардеп Олександр Дубинський.

"Депутатам" СН "сьогодні з опівночі заборонено залишати країну", – повідомив політик.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук у Facebook поділився думкою, що в Україні скоро запровадять воєнний стан, і саме тому "слугам народу" нібито заборонили залишати Батьківщину.

"Очевидно, в понеділок-вівторок в Україні буде введено воєнний стан. Саме з цим пов'язана заборона народним депутатам від "Слуги народу" залишати територію країни, що повідомляє Олександр Дубинський", – зазначив екс-нардеп.

Загроза вторгнення Росії в Україну – коротка довідка УНІАН

Росія пішла на агресію проти України ще у 2014 році – незаконно анексувала Крим й вдерлася на частину Донецької та Луганської областей.

Восени 2021-го РФ загострила ситуацію на українському кордоні, і в нашій країні, а також на Заході заговорили про загрозу вторгнення.

На початку поточного року – 10 лютого – у Білорусі стартувала активна фаза російсько-білоруських військових навчань. Навчання Росії та Білорусі мають закінчитися 20 лютого.

Глава Міноборони України Олексій Резніков сказав, що уздовж кордону нашої країни та з боку Росії й Білорусі і захоплених територій знаходяться 140 тисяч військовослужбовців.

Раніше в Раді нацбезпеки і оборони говорили, що військ Росії біля кордону України не вистачить для реалізації повномасштабного вторгнення.

Потім західні ЗМІ написали, що РФ може вдертися в Україну 15 чи 16 лютого.

Євросоюз і США обіцяли, що в разі нового вторгнення в Україну проти РФ запровадять серйозні санкції.

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